Ruta Estatal 88 cierra por incendio forestal Tamarack

(NOTICIAS YA).- La Ruta Estatal 88 ha cerrado desde la línea del estado Nevada hasta Picketts Junction debido al incendio forestal Tamarack.

Este incendio forestal comenzó el 4 de julio pero se propagó por los vientos fuertes en los últimos días. Para el lunes 19 de julio, el incendio forestal ha quemado 39,045 acres y el Humboldt Toiyabe National Forest ordenó evacuaciones mandatorias en el área de Mesa Vista, ubicado al norte de la Ruta Estatal 88, cerca de la línea fronteriza entre California y Nevada. Otras evacuaciones que se tuvieron que hacer debido al incendio forestal incluyen Markleeville, Grover Hot Springs y el área de campamento, Shay Creek, Markle Village, Alpine Village Woodfords, East Fork Resort, Hung A Lel Ti, y Blue Lakes Road.

El Centro de Comunidad del Condado Douglas, localizado en 1329 Waterloo Lane en Gardnerville está sirviendo como refugio para los evacuados.

#TamarackFire Update: Estimated 39,045 acres; 0% contained; 1,069 personnel. No mapping flights today due to heavy smoke and afternoon T-storms. Rocky Mtn Team 1 assumes command in the morning. pic.twitter.com/1AImuEczB9

— Humboldt Toiyabe NF (@HumboldtToiyabe) July 20, 2021