Work Force Solutions tiene 8 mil trabajos disponibles en Corpus Christi

Después de la situación tan difícil que se ha vivido a raíz de la pandemia por el virus del COVID 19, ahora el programa de asistencia a los desempleados ya esta en su fin, mucha gente se enfrenta a buscar nuevas oportunidades para seguir viviendo.

Miles de personas se han quedado sin empleo y a más de un año que la economía de las familias cambió drásticamente, ahora se están abriendo nuevas oportunidades de trabajo que solo requieren de personal para poder empezar nuevamente.

El Work Force Solutions indica que poco el desempleo ha estado bajando, en este momento se considera que la tasa de desempleo actual en la región de la costa esta en 7.8 %, se han empleado a 17 mil personas hasta el momento.

Pero desafortunadamente ya no son el problema las ofertas de trabajo si no que no hay respuesta por parte de la ciudadanía, hay trabajo, pero no hay personal, ese es un grave problema al que se están enfrentando casi todos los estados del país.

Es mayor la oferta que la demanda, hasta el día de hoy el Work Force Solutions tiene 8 mil trabajos disponibles en la región, pero son pocas las personas interesadas. La institución ofrece las herramientas necesarias durante todo el proceso para conseguir el trabajo deseado.

Si no sabe cómo presentar su curriculum, ellos pueden ayudarle a hacerlo paso a paso y hasta entrenadores de carreras., ponen a su disposición.

Si busca ayuda para poder conseguir un buen empleo puede contactarse a: WORKFORCESOLUTIONSCB.ORG,