¿Buscas trabajo? Esto es lo que debes eliminar de tu currículum

(NOTICIAS YA).- Si estás buscando un nuevo empleo, tener tu currículum vitae (CV) a la mano es un requisito. Sin embargo, la mayoría de las guías que ayudan a preparar este documento indican qué información hay que incluir, mas no cuál eliminar.

El experto Peter Yang habló con CNBC Make It en cuanto a su experiencia como director ejecutivo de Resume Writing Services, que ayuda a los candidatos a redactar su CV.

El empresario enlistó siete datos que aquellos que están en busca de empleo deben eliminar de su hoja de vida.

“Como CEO de un servicio para escribir curriculums, he leído más de mil este año y he visto mucha ‘basura’ que no pertenece en ellos, cosas que pueden afectar tus posibilidades de concretar una entrevista”, expresó al citado medio.

De acuerdo con el reporte de CNBC Make It, estas son:

Pasatiempos e intereses irrelevantes: Yang dijo que algunas personas piensan que tener intereses y actividades únicas los ayudará a distinguirse del resto de candidatos. Sin embargo, aclaró, “a los encargados de contratación no les interesa cómo pasas tu tiempo libre, al menos no inmediatamente. Ahora mismo están enfocados en encontrar candidatos que cumplan con los requisitos”. En cambio, recomendó agregar este dato si la actividad en cuestión está relacionada con el empleo que se está solicitando.

Habilidades interpersonales: Yang considera que un candidato podría perder credibilidad si enlista demasiadas competencias sociales o habilidades interpersonales (las llamadas soft skills), es decir, aptitudes como comunicación o trabajo en equipo que serían importantes para cualquier trabajo. Si decides incluir esta información, Yang recomienda ejemplificarlas en lugar de solo mencionarlas. “En lugar de decir que eres bueno/a para realizar varias tareas a la vez, por ejemplo, es mejor incluir algo como ‘dirigí múltiples proyectos de principio a fin, resultando en un incremento del tanto por ciento’”, aconseja.

Fotografía profesional: Yang relata que algunos reclutadores consideran poco profesional y hasta de mal gusto incluir una foto de rostro profesional. El experto añade que esto además puede afectar tus posibilidades al revelar sesgos inconscientes por la manera en que estás vestido/a, tu género, raza o edad. También explicó que la inclusión de una imagen en el documento podría afectar el formato de este.

Uso de pronombres personales: Debido a que el documento en cuestión es tuyo y solo tuyo, está implícito que la información contenida es sobre ti. Yang recomienda evitar el empleo de pronombres personales como “yo” o, en algunos casos, “nosotros”.

Una dirección de correo electrónico vieja: Lo más probable es que los reclutadores busquen a un candidato con cierto dominio de la tecnología, por lo que Yang recomienda tener una dirección de correo electrónico de Gmail o Outlook, en lugar de los anticuados servicios AOL o Hotmail.

Tu dirección postal: Especialmente si piensas reubicarte de ciudad o estás solicitando un empleo fuera de tu estado, Yang aconseja omitir esta información, debido a que algunos reclutadores solo consideran a candidatos locales. En cambio, el experto recomienda mencionar si tu intención es cambiar de ciudad o estado en el futuro cercano. Por otra parte, advirtió que incluir tu dirección puede volverse un riesgo de seguridad si tu información es robada.

Trabajos antiguos: Yang finalmente recomienda no incluir más de cuatro o cinco puestos, los cuales deben abarcar un periodo no mayor a entre 10 y 15 años. Las excepciones serían si el candidato es un graduado reciente o un alto ejecutivo con décadas de experiencia. “Entre más antiguo sea el puesto, al menos que haya sido en una compañía grande y conocida o esté estrechamente relacionado con el trabajo que quieres, menos importará a los reclutadores”, consideró el experto, quien en su lugar aconsejó utilizar el espacio disponible para dar detalles sobre tus recientes empleos y logros.

