Conductores de Uber y Lyft organizan huelga de un día en San Diego y otras ciudades

(NOTICIAS YA).-Ante una huelga organizada por parte de conductores de servicios de transporte compartido como Uber y Lyft, las personas que buscan utilizar sus servicios podrían tener dificultades este miércoles.

El motivo de la huelga de un día es para obtener un mejor salario y un mejor estatus bajo la ley.

Rideshare Drivers United, una asociación independiente de conductores de viajes compartidos de Estados Unidos, fundada en Los Ángeles, está organizando las huelgas en varias ciudades del país, incluidas San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Boston, Cleveland, Las Vegas, Pittsburgh. Denver y Baltimore.

El grupo programó un mitin este miércoles a partir de la 1 p.m., en el centro de conductores Lyft de San Diego ubicado en Morena Boulevard.

De acuerdo a los conductores, dicen que las empresas tienen:

Tasas de kilometraje reducido, comisiones reducidas, flexibilidad y transparencia reducidas

Continuar explotando a los trabajadores manipulando algoritmos

Promesas incumplidas de la Proposición 22

La Proposición 22, aprobada por los votantes de California en noviembre de 2020, permite que las empresas de transporte privado eviten clasificar a los conductores como empleados.

Rideshare Drivers United también está pidiendo la aprobación de la Ley PRO, abreviatura de Protecting the Right to Organize, que ampliará las protecciones para los trabajadores que buscan sindicalizarse, la cual pasó la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden.

Los representantes de Uber no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su sitio web, Lyft elogió la Proposición 22 por permitir que los conductores de viajes compartidos en California trabajen "bajo un nuevo modelo que les brinda nuevos beneficios y protecciones históricas: un fondo de atención médica de hasta $4,800 por año, protecciones contra lesiones en el lugar de trabajo y una garantía de ingresos mínimos, todo ello mientras se asegura de que los conductores conserven lo que más desean: flexibilidad e independencia”.