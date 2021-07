Covid-19 podría retrasar eliminación de política fronteriza de Trump

(NOTICIAS YA).- El gobierno de Joe Biden podría retrasar la eliminación de una política fronteriza de la era de Donald Trump vinculada a la pandemia debido a las crecientes preocupaciones sobre las variantes de Covid-19, según una fuente familiarizada con el asunto.

La administración, bajo el escrutinio de conservadores y liberales sobre inmigración, había estado considerando poner fin a la orden de salud pública que permite la rápida expulsión de migrantes en la frontera para fines de julio, comenzando con las familias. Esa línea de tiempo ahora está cambiando.

El gobierno de Biden ha estado bajo presión para comenzar a relajar las restricciones fronterizas de la era pandémica, incluyendo los límites a los viajes no esenciales. El lunes, la Casa Blanca se rehusó a comprometerse a reabrir su frontera norte a los canadienses luego de que el gobierno de Canadá dijera que los ciudadanos estadounidenses vacunados podrían ingresar a partir del 9 de agosto.

La administración se ha enfrentado a fuertes críticas por confiar en una autoridad de salud pública, conocida como Título 42, que se estableció bajo la administración Trump a principios de 2020 al inicio de la pandemia de coronavirus.

Desde el pasado octubre, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha expulsado a 751,844 migrantes bajo esta política, según datos de la agencia. La medida permite a los funcionarios fronterizos expulsar a los migrantes que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los defensores de los inmigrantes afirman que la orden de salud pública, que está separada de las restricciones de viaje no esenciales, ha puesto a los migrantes en riesgo, dejando a muchos, incluidos los que buscan asilo, en condiciones peligrosas en México.

El número de familias migrantes expulsadas de Estados Unidos ha disminuido en los últimos meses. En junio, por ejemplo, 8,070 familias fueron rechazadas en la frontera entre Estados Unidos y México, a comparación de las 9,145 de mayo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En las últimas semanas, la administración Biden se ha coordinado con organizaciones no gubernamentales para identificar a las familias migrantes vulnerables en México y permitirles ingresar a Estados Unidos, en lugar de rechazarlas. Fue uno de los primeros movimientos que aparecieron con el objetivo de suavizar gradualmente la política de la era Trump, aunque se desconoce cuándo es que finalmente se retirará.

La administración también revisó recientemente la orden para eximir oficialmente a los menores no acompañados de ser rechazados en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno dijo a principios de este año que los niños no serían expulsados ​​rápidamente, lo que resultaría en instalaciones superpobladas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Los CDC han formalizado esa política en medio de un litigio en curso sobre la orden de salud pública y las críticas de que la administración no la estaba implementando en su totalidad.

La orden modificada de los CDC dice que existen procesos en las instalaciones supervisadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para "proporcionar suficientes recursos y tiempo para identificar" los casos de coronavirus y mitigar el riesgo de propagación. Bajo el cuidado del HHS, a los niños migrantes de 12 años o más se les ofrecen vacunas Covid-19 lo antes posible, dice la orden. Alrededor del 90% de los niños no acompañados bajo custodia son elegibles para la vacunación.

