El Inter de Milán se une al Arsenal y cancela su participación en la Florida Cup debido al Covid-19

(NOTICIAS YA).- Lo que se suponía iba a ser una fiesta del fútbol de élite en Florida se está conviertiendo en una decepción para los miles de fans que esperaban disfrutar de un torneo veraniego en Orlando. Tanto Arsenal, ayer, como Inter de Milán, hoy, cancelaron su participación en la Florida Cup a tan solo días de que comenzase a rodar el balón. El partido inaugural entre los dos equipos europeos estaba previsto para el domingo, 25 de julio en el Camping World Stadium.

Durante el día de hoy, el Inter de Milán hizo una publicación en su página web, cancelando la participación en este evento.

Ninguno de los dos equipos realizarán la pretemporada en Estados Unidos, como estaba previsto. El Arsenal también anunció que no asistiría durante la jornada de ayer, y atribuyó su baja a que "algunos jugadores dieron positivo a coronavirus" en los últimos tests.

Following a small number of positive COVID tests among the planned party to travel to America tomorrow, we have sadly been forced to withdraw from the Florida Cup.

This difficult decision is based on ensuring the health and wellbeing of our players and staff.

— Arsenal (@Arsenal) July 20, 2021