Emergencia de evacuación en La Porte por sustancia química activa y potencialmente peligrosa

Hoy en la mañana se emitió una orden de evacuación a las 7:30 a.m. por parte de la Oficina de Emergencias de La Porte debido a la fuga de sustancias químicas de la empresa Dow Chemical al este de Bay Área Boulevard, a solo 25 millas al este del centro de Houston.

En una conferencia ofrecida por las autoridades se informó que el químico fue identificado como acrilato de hidroxietil, que es usado como recubrimientos y adhesivos en acrílicos, se informó que el tanque que expedía el químico había dejado de hacerlo.

#Update at 4:10 PM | The area surrounding 13300 Bay Area Blvd. still remains an active scene. Residents should anticipate the established road closures will remain in place for an extended amount of time. We will provide updates as needed. pic.twitter.com/VA6EDvlYzs

— 😷 La Porte Emergency Management (OEM) (@lpoem) July 21, 2021