Empresas buscan estrategias para atraer más empleados

(NOTICIAS YA).- A paso lento, el mercado laboral va sumando cada vez más trabajadores disminuyendo la tasa de desempleo. Para muchos este regreso también ha significado una oportunidad de obtener mejores condiciones laborales.

"A mi lo único que me poreocupaba es si la niña ya no va a ir a la escuela, cómo voy a trabajar y cómo me voy a sostener y sin saber cómo iba a ser, qué tipo de ayuda, porque era todo nuevo para todo el mundo.", comenta Ana Rodríguez, madre de familia.

Y es que con los niños en casa y la tasa de desempleo creciendo, obtener un nuevo trabajo se volvía una tarea complicada, casi imposible.

El economista Danial Enemark, señala que son los hispanos el grupo de trabajadores más impactado por el desempleo durante la pandemia. Y a pesar de que las industrias de hospitalidad y servicios siguen teniendo dificultades para atraer a sus empleados de vuelta; no todos están dispuestos a volver a las mismas condiciones laborales.

"De haber trabajo, digamos el más laboral, más de limpiar, más de cargar, de que sí había, era de que bueno no es en la noche, o es tiempo completo o nada o fines de semana y yo por el cielo pues que voy a hacer con mi chilpayate", explica Ana Rodríguez.

El horario laboral se ha convertido en la parte más importante en la calidad de un trabajo, especialmente ante la falta de cuidado infantil.

Enemark explica que los niños cuyos padres no están presentes para su cuidado o apoyo escolar, son más propensos a tener problemas de conducta, bajo rendimiento academico y un bajo salario en el futuro.

"Es increíble cómo a veces la gente quizá no apreciemos lo que las escuelas, la doble función que tiene la escuela que es tener a tus hijos en un lugar seguro y que estén aprovechando ese tiempo."

La esperanza es que ahora los empleos busquen hacer mancuerna con sus trabajadores y les ofrezcan esas facilidades que necesitan para volver a trabajar. Ana es parte de un programa que precisamente la certifica como asistente dental y luego la ayuda a encontrar un empleo que se ajuste a sus necesidades de horario.

"Yo pienso que va a haber más padres de familia, y madres de familia, porque también hay papás solteros, que van a desempeñar su trabajo mucho mejor, porque tienen la tranquilidad de que tienen un trabajo flexible", opina Rodríguez.