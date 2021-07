Evacuaciones en el Condado Larimer por inundaciones fueron levantadas

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del Condado Larimer dijo que los residentes ya pueden regresar a sus hogares, en el área de la Carretera 14 desde el este de Rustic hasta Ted's Place.

LCSO confirmó que pueden regresar a sus casa, las cuales se ubican en Pudre Canyon, al noroeste de Fort Collins en el área donde el incendio forestal Cameron Peak ocurrió el verano pasado.

This is the Larimer County Sheriff's Office with an evacuation update. Officials have lifted the mandatory evacuation along Highway 14 from Rustic east to Ted's Place. Residents living in that area may return to their homes. Please know that Highway 14 https://t.co/UEFYPpZGr7

— Larimer Sheriff (@LarimerSheriff) July 21, 2021