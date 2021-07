Inundación en Fort Collins deja a un muerto y dos desaparecidos

(NOTICIAS YA).- Un muerto y dos personas desaparecidas es el saldo de los deslaves generados en los terrenos consumidos por el incendio forestal Cameron Peak, que provocaron una inundación en el Poudre Canyon, al noroeste de Fort Collins.

La inundación destruyó al menos cinco edificios y generó estragos en la carretera, dijeron oficiales de la oficina del Alguacil del Condado Larimer.

El Servicio Nacional del Tiempo emitió una alarma de inundaciones repentinas en la zona de Cameron Peak y de East Troublesome desde el mediodía hasta las 8 p.m. del miércoles, 21 de Julio.

A Flash Flood Watch (areas within the green outline) has been issued for the Cameron Peak & East Troublesome burn areas from noon to 8pm today. Slow moving storms will produce heavy rainfall which may lead to flash flooding. The flash flood threat lowers tomorrow. #COwx pic.twitter.com/zGmEHwvnzm

— NWS Boulder (@NWSBoulder) July 21, 2021