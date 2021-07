¿Por qué seguimos viendo casos de Covid-19 entre los deportistas?

(NOTICIAS YA).- Apenas unos días antes de uno de sus principales eventos mundiales, el mundo del deporte ha estado lidiando con un número significativo y preocupante de casos de Covid-19.

Algunos residentes japoneses han pedido que se cancelen los Juegos Olímpicos, que comienzan esta semana con un año de retraso debido a la pandemia del coronavirus. Mientras los equipos deportivos y los eventos importantes están siendo desafiados por el número reciente de pruebas positivas.

Algunos casos de covid-19 positivos

• En la reciente Copa América y en los campeonatos europeos de fútbol, ​​los equipos perdieron jugadores que no pudieron competir debido a los protocolos del virus.

• Seis jugadores de los Yankees de Nueva York dieron positivo por el virus la semana pasada, lo que obligó a posponer el primer juego de la MLB después del receso del Juego de Estrellas y obligó a varios cambios de alineación en los concursos que se llevaron a cabo. No fue la primera vez que los Yankees vieron un contagio en grupo.

• Los Rockies de Colorado anunciaron el viernes que varios jugadores, el manager y un entrenador perderían tiempo debido al covid-19 y a los protocolos de rastreo de contactos de la MLB.

• El juego de exhibición para el equipo masculino de baloncesto de EE.UU., programado para el viernes, fue cancelado luego de que la USA Basketball anunciara que el escolta de los Washington Wizards Bradley Beal se perderá los Juegos Olímpicos y Jerami Grant de los Detroit Pistons fue colocado bajo los protocolos de salud y seguridad de la organización.

• Dos miembros del equipo de fútbol masculino de Sudáfrica y un analista de video dieron positivo en la Villa Olímpica. Ahora, unos 21 miembros del equipo considerados contactos cercanos de esos atletas están aislados o en cuarentena.

• Los tenistas Alex de Miñaur de Australia y Coco Gauff de los Estados Unidos dieron positivo, lo que significa que no competirían en los Juegos Olímpicos.

• Katie Lou Samuelson, miembro del equipo olímpico de baloncesto femenino 3x3 de EE.UU., también se perderá los Juegos debido al covid-19.

• El domingo, Kara Eaker, suplente del equipo de gimnasia femenino de Estados Unidos, fue puesta en aislamiento después de dar positivo por el virus.

¿Qué pasa con la Covid-19 en las competencias deportivas?

Pero, ¿el número significativo de casos es una señal de covid-19 en el mundo que nos rodea, o hay algo diferente en las competiciones deportivas?

"No hay muchos lugares en los que hacemos pruebas con tanta frecuencia como lo hacemos con los deportes profesionales y los deportes universitarios", dijo a CNN el Dr. Costi Sifri, médico de enfermedades infecciosas y epidemiólogo hospitalario de la Universidad de Virginia.

Dijo que no es malo que las pruebas frecuentes de los atletas estén detectando lo que a menudo ha sido un número notable de casos asintomáticos. Además explicó que si fuera un atleta olímpico, se habría vacunado, lo cual no es obligatorio. Pero cuando llegara a Tokio actuaría como si no estuviera vacunado.

"Hay formas de hacer las cosas de manera segura", dijo, señalando el uso de una máscara durante situaciones de alto riesgo y la asistencia a eventos sociales solo si se llevan a cabo al aire libre.

La proximidad en la que los atletas pasan tiempo podría ser un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas, afirmó Sifri.

Cabe señalar que los programas de vacunas varían en las naciones de todo el mundo y no se sabe tanto sobre algunas vacunas administradas en algunos países, agregó. Algunos atletas adolescentes podrían provenir de países que no vacunan a personas de esa edad, agregó el médico.

Los Juegos, un desafío único frente al Coronavirus

El corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, informando desde Tokio, dijo que los Juegos Olímpicos suponen un desafío único. Más de 11.000 atletas que representan a 206 comités olímpicos nacionales han llegado a una nación insular que ha experimentado un aumento en los casos.

No habrá afluencia de fanáticos al país, ya que no habrá espectadores en los eventos en Tokio y las sedes en las prefecturas cercanas.

A los atletas de Tokio se les dice que limiten sus movimientos a los lugares y al pueblo. El resto de la estrategia son los pilares de la salud pública pandémica, dijo recientemente a Gupta el presidente del Panel de Expertos Independientes (IEP) del Comité Olímpico Internacional.

La competencia comienza el miércoles y la ceremonia de apertura está programada para el viernes.

Protocolos, cuidados y vacunación

La Villa Olímpica está preparada con pruebas de covid-19 y centros de salud, con letreros que recuerdan a los residentes que deben usar máscaras faciales y mantenerse al menos a 1 metro (aproximadamente 3,3 pies) de distancia entre sí.

Los deportistas serán rastreados y evaluados diariamente para detectar covid-19; si dan positivo, se los lleva a un centro de aislamiento fuera de la Villa Olímpica y no podrán competir.

La Dra. Amy Compton Phillips, directora clínica de Providence Health System, dijo que los funcionarios están haciendo lo correcto.

"Están haciendo lo que uno hace con un patógeno nuevo cuando se quiere contenerlo. No mitigar la propagación, ya sabes, no ralentizar la propagación, sino detenerla en seco", le dijo a Jim Sciutto de CNN.

Una cosa que ayudaría a frenar la propagación del virus sería si todos los equipos deportivos profesionales pudieran persuadir al 100% de sus miembros elegibles para que se vacunen, dijo Sifri.

La Major League Baseball y el sindicato de jugadores acordaron a principios de este año relajar ciertos protocolos de salud y seguridad para los clubes que tienen una tasa de vacunación del 85% o más.

Los Yankees son uno de los 23 equipos de Grandes Ligas que han alcanzado ese umbral, dijo una fuente con conocimiento de la situación. Antes de que se modificaran esos protocolos, los jugadores se probaban al menos cada dos días.

Los equipos deben informar a los miembros no vacunados de la distancia social y usar máscaras en los vestidores, dijo. También deben tratar de comprender por qué un miembro del equipo no está vacunado.

¿Y los fans? ¿Deberían los espectadores llevar una máscara en un evento? Sifri dijo que probablemente no usaría uno dada la situación actual. "Me siento lo suficientemente cómodo con estar afuera sin una máscara sabiendo la eficacia de las vacunas y la biología de la transmisión", dijo.

Pero agregó que también tendría en cuenta los datos locales y las tendencias en los casos. Lo que está sucediendo donde él vive en Virginia, por ejemplo, podría ser mejor que en otro estado donde las cifras son preocupantes, dijo.

