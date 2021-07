Qué hacer si aún no ha llegado el primer cheque mensual por hijos

(POLÍTICA YA). – A pesar de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) aseguró que envió pagos del Crédito Tributario por Hijos ampliado (CTC) a cerca de 60 millones a partir del jueves 15 de julo, son muchos los padres que han expresado su frustración por las redes sociales porque aún no han recibido el primer cheque mensual.

Cuándo llegará el segundo cheque mensual por hijos

Son muchos los padres que se han dirigido a Facebook, Twitter y Reddit para quejarse o preguntar por qué aún no le han llegado sus pagos.

Entre los padres preocupados figuran algunos que no recibieron los cheques por la cantidad que esperaban, mientras que otros dicen no entender por qué los pagos no han sido depositados en sus cuentas bancarias.

CUENTAS BANCARIAS

El primero de los seis pagos mensuales del CTC que serán entregados este año debió llegar el 15 de julio a las cuentas bancarias.

El IRS dijo que envió pagos por un total de $15 mil millones. Hasta el 96% de las familias estadounidenses calificarán para el crédito. Bajo el Crédito Tributario por Hijos, los niños que tienen 6 años o menos deben recibir $300 por mes, mientras que los niños de 6 a 17 años recibirán $250 por mes.

¿Habrá que devolver los pagos de los cheques mensuales por hijos?

El nuevo programa está determinado por la declaración de impuestos de la familia de 2019 o 2020.

El IRS se ha estado comunicando con los padres que normalmente no presentan impuestos para instarlos a presentar una declaración simplificada que los califique para el programa.

Algunos miembros de la red social Reddit informaron que, aunque califican para los cheques mensuales, todavía están esperando su primer pago.

Si esa es su situación, el IRS dijo que si, después de cinco días a partir de la fecha de pago oficial, no ha recibido un pago electrónico, y el banco dice que no ha recibido el depósito, envíe por correo ordinario o fax el formulario 3911 de seguimiento del pago, "Declaración del contribuyente sobre el reembolso".

Si el IRS no tiene información de su cuenta bancaria, debe esperar cuatro semanas para recibir un cheque por correo, antes de solicitar un rastreo del pago.

ELEGIBLES

Sin embargo, es posible que esté en el grupo de familias que no son elegibles para un pago.

Muchos de los problemas que están experimentando los padres están relacionados con malentendidos sobre la elegibilidad, dijo el IRS y señaló que la eliminación gradual de los ingresos y la edad de un niño podrían ser las causas de que las personas reciban menos dinero de lo que esperaban.

4 cosas que debes saber sobre los cheques por hijos que empezaron a llegar

Si tus hijos o dependientes tienen menos de 6 años al 31 de diciembre de 2021, puedes reclamar hasta $3,600 por hijo siempre que tu ingreso bruto ajustado anual, o AGI, sea de $75,000 o menos si eres soltera.

Si estás casada y presentas una declaración conjunta con tu cónyuge, el AGI debe ser de $150,000 o menos

Por encima de $75,000, o $150,000 la cantidad comienza a eliminarse. A $440,000, las parejas eliminarán gradualmente el crédito fiscal por completo.

El crédito se elimina gradualmente en $50 por cada $1,000 de ingresos por encima de los montos límite para todos los contribuyentes.

Pero otros problemas también pueden retrasar la obtención de cheques para algunas personas hasta finales de este año o incluso hasta 2022.

Sin embargo, pronto habrá una forma de solucionarlo. El IRS dijo que ofrecerá a las familias la posibilidad de agregar datos, cambiar números de cuentas bancarias, o reclamar hijos que nacieron antes del 31 de diciembre 2021, o si el cheque fue enviado a la anterior que fue cerrada.