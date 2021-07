Vacuna Johnson & Johnson no sería tan eficaz contra variante Delta

(NOTICIAS YA).- La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, de una sola dosis, podría ser mucho menos efectiva contra la nueva variante Delta del virus.

De acuerdo con el sitio especializado MarketWatch, lo anterior forma parte de los hallazgos de un nuevo estudio publicado en línea este martes.

Este sugiere que aquellos que hayan recibido la inmunización de Johnson & Johnson podrían necesitar una segunda dosis de la vacuna.

El citado medio destaca que el estudio analizó muestras de sangre en laboratorio y hasta el momento no ha sido sometido a la revisión de pares.

“El mensaje que quisimos dar no es que la gente no debe recibir la vacuna de Johnson & Johnson, pero esperamos que en el futuro, esta sea reforzada por otra dosis de la misma o un refuerzo de Pfizer o Moderna”, explicó el encargado del estudio, el virólogo Nathaniel Landau, al New York Times.

Seema Kumar, vocera de Johnson & Johnson, dijo al respecto que el más reciente estudio “no describe plenamente la naturaleza de la protección inmunológica” al mismo medio.

A principios de este mes, el laboratorio Johnson & Johnson publicó datos preliminares que indican que su vacuna es efectiva contra la variante Delta del virus, al menos ocho meses después de la aplicación.

“Tenemos todas las razones para creer que (la vacuna de Johnson & Johnson) actuará bien contra la variante Delta, así como lo ha hecho hasta ahora contra otras variantes que circulan en los Estados Unidos”, dijo por su parte la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), a NBC el mes pasado.

Este martes, la líder de los CDC informó a los legisladores que la variante Delta, detectada por primera vez en India, corresponde al 83% de los casos actualmente registrados en Estados Unidos.

En la misma audiencia, el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, indicó que los investigadores todavía intentan determinar si serían necesarias inyecciones de refuerzo para una mayor protección.

“No queremos que la gente crea, al hablar sobre refuerzos, que las vacunas no son efectivas. Son altamente efectivas, y estamos hablando sobre la durabilidad de ello”, explicó Fauci.

MarketWatch añade que, según estudios iniciales, las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech son efectivas contra la variante Delta y podrían proteger por años, considerando que el virus no presente mutaciones drásticas.

La variante Delta es considerada la causa del actual incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos, aunque cabe destacar que estas cifras aún se encuentran por debajo de aquellas registradas en el pasado pico, el invierno de 2020-2021.

Asimismo, la inmensa mayoría de las hospitalizaciones y muertes se están registrando entre personas no vacunadas.

