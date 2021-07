Video: Emiten orden de evacuación al encontrar objeto sospechoso en Oceanside

(NOTICIAS YA).-La policía y los bomberos del departamento de Oceanside emiten una orden de evacuación a una distancia de 300 pies tras encontrar un artículo sospechoso.

Los oficiales y el Departamento de Bomberos de Oceanside alertaron al público poco después de la 1:15 p.m. por "un objeto sospechoso encontrado en el suelo". Un portavoz de la policía le dijo que los trabajadores de la construcción en el área informaron haber encontrado un objeto descrito como una vieja munición de artillería, pero la policía no ha dicho oficialmente cuál es el objeto.

Hasta el momento se desconoce el origen del objeto, que se describió como a una “ronda (de calibre .45) muy grande” de un tipo que podría dispararse con un arma de tipo obús. No estaba claro si la pieza de artillería seguía activa.

Evacuations and stay away - 300 FEET from 119 S Tremont. https://t.co/BWShThOWEr

— Oceanside Police (@OceansidePD) July 21, 2021