¿Ya tienes tu favorita? Anuncian candidatas a Miss Universe Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- – 20 de julio de 2021 - San Juan, Puerto Rico – Luego de varios meses de castings, entrevistas y retos pandémicos, hoy, oficialmente se presentaron las candidatas a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2021. Desde el majestuoso Fairmont El San Juan Hotel, la franquicia de Miss Universe Puerto Rico y los tenedores de esta, WAPA Televisión, presentaron a las 27 candidatas que buscarán la corona este año. El certamen será el 30 de septiembre en el Centro de Bellas Artes Luis A Ferre, Con el Tema "Abraza tu Belleza"

“Ha sido un año de muchos retos y, ahora, la celebración de este certamen toma aún más relevancia, pues representa el regreso a la cotidianidad, reconociendo la importancia de estar protegidos. Durante este tiempo que estuvimos alejados del mundo exteriore incluso de nuestros seres amados, cada persona aprendió a valorar más las cosas simples de la vida. De ahí mi inspiración, a que, a falta de abrazos, tuvimos que abrazar nuestra propia belleza que no depende de títulos o reconocimientos ni de estereotipos o límites, sino de nuestra propia capacidad de resiliencia y determinación. En esta edición de Miss Universe Puerto Rico ese será el enfoque. Pueden esperar un espectáculo a la altura de lo que merece cada una de las 27 mujeres que desean representar a Puerto Rico en Miss Universo”, comentó SoniValentín, productora ejecutiva de Miss Universe Puerto Rico y directora de Producción de Wapa Televisión.

Durante el evento, las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2021 fueron coronadas por Estefanía Soto, actual reina, con una corona de flores, en representación de la perfección de esa naturaleza que no conoce de color, forma, tamaño o silueta; porque cada una de ellas refleja una belleza única, tal y como lo hacen las flores que decoraron su cabeza, manifestando el tema de ‘Abraza tu belleza’.

Durante la presentación, Estefanía les expresó un mensaje de motivación y crecimiento. Durante su mensaje de bienvenida expresó pensamientos de su reinado entre lo que destacó:

“Convertirme en la representante oficial de la mujerpuertorriqueña bajo las condiciones peculiares del pasado año y medio, me acercó aesa misión. Y como toda misión, un sinnúmero de obstáculos se presentó.Primordialmente, el de darme a conocer y conectar con la gente en un momento e donde las interacciones se limitaron al mundo cibernético. De una de esasinteracciones en línea recuerdo una entrevista en donde me preguntaron: “¿Qué ledirías a las personas que no están convencidas con tu nombramiento como representante de Puerto Rico?”. Yo contesté: “Que me regalen tiempo y espacio paracrecer, que me permitan compartirles todo lo que tengo para ofrecer”...Con tiempo yespacio logré cumplir la expectativa que tenía como mujer líder en el siglo 21: desde mitransformación, impactar con mi trayectoria y preparación con y para Puerto Rico anteel universo. Ser MUPR se ha convertido en catapulta para triunfar de la manera en quemás lo deseo y lo merezco”.

No se ha escatimado en recursos para que cuando la reina seleccionada vaya a representar a Puerto Rico en el certamen internacional, lo haga mostrando su mejor versión. Esto no sería posible sin un equipo de experimentados profesionales que trabajarán arduamente con estas chicas. Como director de imagen y operaciones de franquicia, 25 años de experiencia en la industria local e internacional, maquillista de importantes celebridades, comprometido con su trabajo, Clark Ivor. Velar por el bienestar y la salud emocional de estas candidatas no es tarea fácil. Su paciencia, tacto y buena energía convierten a Carmencita Rodríguez en la persona perfecta para ser madrina de las candidatas. La relacionista profesional Brenda Rodríguez, quien cuenta con una extensa trayectoria en manejo de medios en Puerto Rico, está a cargo de las relaciones públicas e imagen del certamen y la reina.

El coreógrafo detrás del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee ‘Despacito’ y el creadode los bailes más exitosos de importantes celebridades de la industria musical, Danny Lugo, es parte fundamental del equipo. Lugo también es profesor en la Academia Broadway Dance Center en Nueva York.

La reconocida Top Model puertorriqueña, Rosa Lourdes Ortiz, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del modelaje, tendrá a cargo los talleres de Pasarela y Proyección Escénica de las candidatas y de la reina. Nacida en Toledo, España esta actriz, coach de vida y mujer emprendedora ha labrado una destacada carrera en los medios de comunicación en Puerto Rico. Sara Pastor será la responsable de la proyección, imagen, entrevistas y gestión emocional de nuestras candidatas.

