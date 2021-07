Artista y líder comunitario rinde homenaje a la mujer

(NOTICIAS YA).- La comunidad hispana tiene distintos protagonistas que brindan un valor agregado a la sociedad, tal es el ejemplo de Norberto Mojardin, originario de México, quien con su trabajo enaltece y empodera a las mujeres.

"Todo lo que hago me encanta hacerlo, lo hago de corazón. Me gusta el arte, me gusta estar con la comunidad" dice Norberto Mojardin.