¡Hasta 108 grados! Advierten calor extremo en la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- Autoridades meteorológicas anunciaron un aviso de calor en la costa oeste de Florida, alcanzando cifras mayores a los 100 grados Fahrenheit vigente hasta las 6:00 p.m. de este jueves.

Dejó morir a sus perros encerrados en camión U-Haul durante días, según la policía

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor durante este jueves, donde incluso las temperaturas podrían llegar a los 109 grados Fahrenheit, la cual sumada a la alta humedad, podrían causar enfermedades relacionadas al calor.

Niña de 2 años muere tras ser "olvidada" durante 7 horas dentro de un auto en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional del área de la Bahía de Tampa, publicó este jueves:

"El índice de calor en toda el área esta tarde se sentirá alrededor de 105 °, pero los condados Hillsborough y Manatee pueden sentir temperaturas de más de 108 ° y un aviso de calor está vigente para esas áreas hasta las 6 p.m. de esta noche. Mantente hidratado y limita el tiempo al aire libre".

Heat Index across the area this afternoon will feel like around 105°, but Inland Hillsborough and Inland Manatee counties can see feels like temps of 108°+ and a Heat Advisory is in effect for those areas through 6PM this evening. Stay hydrated and limit time outdoors. #FLwx #hot pic.twitter.com/rGat46xIac

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) July 22, 2021