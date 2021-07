Identifican restos de una mujer hispana encontrados en un sendero

(NOTICIAS YA).- El FBI de la división Baltimore identificó los restos de Joanna Michelle Amaya de 21 años encontrados en el Catoctin Mountain Park en Maryland, las autoridades piden ayuda de la comunidad para localizar a sus familiares.

Los restos de la mujer fueron encontrados por visitantes el pasado 12 de junio a un lado de un sendero. Lo primero que hallaron fue un zapato con huesos de la fallecida y las autoridades encontraron el resto de las osamentas.

Con el apoyo de los archivos dentales fue posible la identificación de Amaya, quien también se identificaba como Dior Reyes y vivía en Gaithersburg.

“Queremos saber qué le ocurrió a Amaya. Ella es la hija de alguien, tiene amigos, familiares y una historia que contar. Además el forense sigue trabajando para determinar la causa de la muerte", dijo Richard Ruggieri, agente Supervisor Especial del FBI.

Los detectives también trabajan por localizar a la familia de Amaya. Junto a los restos de la joven encontraron varios objetos: Un conjunto deportivo oscuro, una muñequera, zapatos rojos y un bolso pequeño.

“Los tips han sido muy importantes en esta investigación y necesitamos que todo el que tenga información se comunique con nosotros para devolverle la señorita amaya a su familia", agregó Ruggieri.

El caso ha consternado a residentes de la comunidad, quienes lamentan la pérdida de la mujer.

“Es triste eso porque yo soy madre de familia y no me gustaría que uno de mis hijos me faltaría. Primeramente Dios encuentra a los familiares para que les devuelvan el cuerpo de ella", opinó Esperanza Márquez, residente de Gaithersburg.

Los detectives del FBI siguen trabajando para determinar qué ocurrió con Joanna Michelle Amaya. Por lo que exhortan a la comunidad que cuente con cualquier información se comunique con la oficina de Baltimore al teléfono 1-800-225-5324 o mediante el correo tips@fbi.gov.