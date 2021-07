Investigan posible explosion en casa de retiro en National City

(NOTICIAS YA).-Autoridades responden a un reporte de una posible bomba en una casa de retiro para personas de la tercera edad en National City.

De acuerdo al jefe del batallón del departamento de bomberos de National City, recibieron una llamada alrededor de las 11:30 a.m., sobre una posible explosión en la casa de retiro, Paradise Village Retirement Community, ubicada en el 2700 East 4th Street en National City.

Police activity in the area of 2700 E. 4th Street. Please avoid the area until further notice. https://t.co/DsyagYI7nX

— NATIONAL CITY POLICE (@NATIONALCITYPD) July 22, 2021