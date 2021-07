Driscoll Children's Hospital informa que será obligatorio el cubrebocas en todas sus instalaciones

El Driscoll Children's Hospital informa mediante un comunicado de prensa con fecha de hoy 23 de julio que debido al incremento de contagios del virus del COVID 19, además de sus variantes informa que el cubrebocas será obligatorio en sus instalaciones.

Señala que la prioridad del Driscoll es sin duda la seguridad y la salud de todos sus pacientes, así como de los familiares y amigos, familias, empleados y los médicos y la comunidad en general y como política universal, pedirán al entrar que las persona que ingresen al hospital lleven el cubrebocas puesto sencillamente declaran Driscoll Children's Hospital permanece en vigor en todas sus instalaciones.

Toda persona que quiera entrar deberá llevar su cubrebocas puesto o de lo contrario no podrá entrar, en caso de que alguna persona la haya olvidado o no la lleve se le otorgará una para poder ingresar, en caso de que la persona no quiera usarla se le negara la entrada.

“Todos deben usar máscaras dentro del hospital y las clínicas en todo momento. Si los visitantes no tienen una máscara, se les proporcionará una.” asi se indica en el comunicado del hospital.

Conozca algo sobre el hospital

Driscoll Children's Hospital es un centro de atención pediátrica cuenta con 191 camas con más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas que ofrecen atención en todo el sur de Texas, incluidos Corpus Christi, el Valle del Río Grande, Victoria y Laredo. Gracias a la visión y la generosidad de su fundadora, Clara Driscoll, el Hospital Infantil Driscoll abrió sus puertas en 1953, convirtiéndose en el primer y único hospital infantil independiente en el sur de Texas.

En 2020, Driscoll tuvo casi 122,000 visitas de pacientes, incluidos casi 28,000 pacientes atendidos en la primera sala de emergencias del sur de Texas creada exclusivamente para niños.