Comité Olímpico deja de censurar a atletas que protestan

(NOTICIAS YA).- Por primera vez, el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó el jueves la foto de un atleta arrodillándose para protestar contra el racismo.

La fotografía tomada en los recién inaugurados Juegos Olímpicos de Tokio pone fin al aparente bloqueo de imágenes de protesta en sus perfiles de redes sociales y proporcionadas a los medios de comunicación, informa HuffPost.

En un comunicado, la organización indicó que de ahora en adelante incluirá este tipo de imagen en sus plataformas.

“El COI está cubriendo los Juegos en sus plataformas… y esos momentos también se incluirán”, dijo el comité el jueves.

El cambio se registra luego de que The Guardian informara el miércoles que el comité había ordenado no mostrar a ningún atleta que protestara en sus sitios de redes sociales.

Cabe destacar que el miércoles, primer día de competencias, ninguna foto en las cuentas de redes sociales o el blog del COI, mostraba a un atleta en protesta. Ese mismo día se arrodillaron todas las integrantes de cinco equipos de fútbol femenil, incluyendo la selección estadounidense (foto en la parte de arriba).

El jueves, el comité publicó su primera foto en Twitter de una atleta arrodillada: la futbolista británica Lucy Bronze. En la imagen abajo insertada (segunda del carrusel) también se puede apreciar a dos compañeras rivales de la selección de Chile.

#Tokyo2020 sports started yesterday! Just some of the highlights...

🥎 Japan starting strong in #softball

⚽ Teams were kneeling before the competition

⚽ Vivianne Miedema scored four goals for #NED

🤸‍♂️ First look at the men’s gymnastics contenders in podium training

— Olympics (@Olympics) July 22, 2021