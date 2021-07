Encuentran cuerpo de anciano con nota que decía: ‘Toco niñas pequeñas’

(NOTICIAS YA).- El cuerpo de un anciano de Staten Island fue encontrado dentro de su casa con un mensaje escrito en el pecho, el cual decía: "Toco niñas pequeñas", dijo la policía el martes.

LEE: Hispano de 66 años abuso de una niña de 12 años, miembro de su familia en Prince William

Según las autoridades, Robert Raynor, de 80 años, fue encontrado en el pasillo del primer piso de una casa de Corson Ave. en Tompkinsville a las 9:30 a.m. del lunes. Estaba sin camisa, boca arriba, con las manos estiradas sobre la cabeza.

El cadáver también tenía otro mensaje escrito en el estómago, el cual decía: “Llevo muñecas a mi habitación para niñas de 1 a 5 años”, dijo Isaac Williams, un vecino que vive en el departamento del piso de arriba y quien encontró el cuerpo. “Lo vi tirado allí. No me acerqué demasiado. El hombre estaba muerto”.

LEE: Hombre acusado de abuso sexual enfrenta más de 100 años en la cárcel

Raynor sufrió una fractura en la nariz, heridas en ambos brazos, y señales de golpes en ojos y mejillas. "Hubo un estruendo la noche anterior, como si alguien tirara a alguien", dijo Williams. "No puedo creerlo. No puedo entender bien”.

Raynor vivió solo en el apartamento de Staten Island durante al menos siete años y no trabajó, dijo Williams. “El viernes me dijo: 'El Señor todavía no está listo para mí’. Esas fueron sus mismas palabras. Supongo que ahora es entre él y Dios".

El martes, la enfermera de Raynor, Renee Ayarde, fue arrestada por agredir a su hija pequeña. La mujer no enfrenta cargos relacionados con el asesinato, pero la policía estaba investigando si tiene alguna conexión con el caso.

LEE: Padre acusado de asesinato y abuso infantil por la muerte de su bebé de 5 semanas