Encuentran muerto a un bombero texano en Cancún

Elijah Snow un ciudadano americano celebraba su décimo aniversario de bodas al lado de su esposa en las paradisiacas playas de Cancún, cuando supuestamente fue secuestrado y asesinado esta semana.

El Departamento de Bomberos de Arlington. Tx. lugar donde Snow trabajó durante más de 8 años, informó que su compañero fue asesinado en México mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones.

Según la información que dio a conocer el Departamento el viaje lo hizo con su esposa Jamie Elledge Snow para celebrar 10 años juntos, lo que se sabe hasta el momento es que la pareja se encontraba en el bar del hotel y su esposa Jamie regresó a la habitación mientras que Elijah Snow decidió quedarse en el bar, cuando ella despertó cerca de las 4:00 a.m. notó que él no había regresado, horas más tarde se encontró el cuerpo del oficial de bomberos cerca de las 8:30 de la mañana, se contrató a un abogado de México quien entregó a la familia las fotos del cuerpo de Snow donde supuestamente podía apreciarse que fue golpeado y posiblemente asfixiado, por lo que la familia de Elijah Snow cree que fue secuestrado y asesinado durante su estancia en Cancún, hasta el momento no se conocen más detalles sobre la muerte del bombero, las autoridades mexicanas no han dado ninguna información al respecto.

Algunos miembros de la familia de Snow ya se encuentran en Cancún para realizar todos los trámites necesarios para que el cuerpo del bombero sea regresado a Texas.

Se sabe que en Cancún las autoridades han reforzado la seguridad Mediante el operativo “Refuerzo Playa” y otros programas en coordinación con la Marina y autoridades policiacas de la ciudad donde recorren caminando distintas playas y lugares turísticos para garantizar la seguridad de los turistas, pero al parecer la inseguridad es mayor a los trabajos que ejercen las autoridades.

Sus compañeros de trabajo recuerdan a Elijah Snow como un servidor público responsable y sobresaliente en su trabajo, y están haciendo todo lo posible para que la familia de Snow formada por su esposa y sus dos pequeñas hijas, reciban el apoyo necesario durante este difícil momento.