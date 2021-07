Exigen renuncia de cabildero de Osceola por presuntas irregularidades

(NOTICIAS YA).- Uno de los miembros de la Junta Escolar del condado Osceola, exige la renuncia de uno de los cabilderos del Distrito, un exlegislador fuertemente vinculado a la política.

Tragedia: Niña de 10 años murió atropellada en el condado Osceola

Se trata de Jon H. Argüello, quien denuncia que hay corrupción interna que permite que los amigos de Mike Horner, de quien pide su renuncia, puedan entrar en la Junta Escolar del condado Osceola.

Horner, quien fue representante de Florida, fue contratado de forma unánime por este ente que coordina las instituciones educativas del condado Osceola, justo 2 años después de que él renunciara a la legislatura, tras estar envuelto en un escándalo de prostitución.

"A ese tiempo yo no fui elegido para la Junta Escolar, pero yo se que el señor Mike Horner es muy buen amigo de todos los líderes de nuestro condado", afirmó Argüello.

El Inter de Milán se une al Arsenal y cancela su participación en la Florida Cup debido al Covid-19

"Al parecer el Sr. Horner no cumplió con la regla de la Cámara que requiere la divulgación de los contratos de entidades públicas para los años 2019, 2020 y el primer semestre de 2021. El cumplimiento es una condición de la Cámara para el cabildeo y por lo tanto, parece que no estaba autorizado para cabildear en la Cámara durante ese período" destaca un correo electrónico del Comité de Elecciones e Integridad Pública de la Cámara de Representantes de Florida.

Por su parte, Argüello asegura que " Le estamos pagando a este señor $5,000 mensualmente para ir a hacer ese trabajo, pero no tenía el derecho para hacerlo".

Además, este miembro de la Junta Escolar asegura que no tiene miedo de denunciar la corrupción y no se tapará los ojos ante ella, mientras que al contactar a Mike Horner y a otros integrantes de este ente público, informaron que no están autorizados para emitir declaraciones ante nuestro medio, debido a que el caso está bajo evaluación de un abogado del Distrito Escolar del condado Osceola.

A más de 90% capacidad UCI en hospitales de Florida Central por COVID-19

Víctor Berríos nos trae más detalles:

DeSantis no decretará estado de emergencia por marea roja en Florida