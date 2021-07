Finalizan búsqueda en zona cero de Surfside, a casi un mes de la tragedia

(NOTICIAS YA).- Este viernes, los equipos de rescate que trabajaron incansablemente en la zona cero de Surfside que dejó al menos a 97 personas muertas, se han retirado tras 29 días de búsqueda y recuperación.

A casi un mes del inesperado desplome de la torre sur del condominio Champlain Towers en Miami-Dade, que hasta el momento contabiliza 97 fallecidos confirmados y que mantuvo en zozobra a familiares de desaparecidos, los bomberos se han retirado este viernes de área del suceso, culminando así el proceso el búsqueda y recuperación de restos de las víctimas.

Los rescatistas abandonaron el lugar donde trabajaron las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando inicialmente sobrevivientes y desde el 7 de julio, oficialmente emprendiendo la fase de recuperación de cuerpos, en camiones de bomberos hacia el Cuarter General de Bomberos de Miami en horas del mediodía de este viernes. Amigos y familiares recibieron a estos héroes, quienes también sufrieron el impacto emocional de esta tragedia.

Trascendió que esta tarde, a uno de los grupos de trabajo se les realizó un homenaje en la sede del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

La periodista Maria Alesia Sosa de Univision, compartió algunas imágenes provenientes de Jason Pizzo sobre el estado de la zona cero esta semana:

La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, visitó este jueves la zona de recolección de escombros de Surfside y reiteró su agradecimiento con los hombres y mujeres que buscan restos humanos y artículos personales de las víctimas para "dar un cierre a sus familias"

Today I visited the Surfside debris collection site where our work continues around the clock. I am deeply grateful to the men & women leading this enormous task—sifting through millions of pounds of debris, searching for remains & for personal items—to bring closure to families. pic.twitter.com/DwB4YGPYqf

