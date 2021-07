Gobernadora de Alabama: "Es hora de empezar a culpar a los no vacunados"

(POLÍTICA YA). – Kay Ivey, gobernadora republicana de Alabama, perdió la paciencia en su lucha contra la pandemia de coronavirus en su estado, y argumentó que llegó la hora de señalar a los responsables de la continua propagación del virus.

Gobernadores Republicanos Imploran A Sus Residentes A Que Se Vacunen

"Es hora de empezar a culpar a la gente no vacunada, no a la gente habitual. Es la gente no vacunada la que nos están defraudando", dijo Ivey a periodistas que le preguntaron qué más se podría hacer ante el último aumento en las infecciones.

"Es hora de empezar a culpar a la gente no vacunada"

Alabama es ahora el estado menos vacunado contra Covid-19 en Estados Unidos.

Solo el 33% de las personas que viven en Alabama están completamente vacunadas contra el virus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en comparación con el 48.8% de los estadounidenses a nivel nacional que han recibido sus vacunas.

Mientras, más de 565,000 casos de coronavirus y alrededor de 11,400 muertes se han reportado en el estado desde el inicio de la pandemia.

“Estas personas están eligiendo un estilo de vida horrible de dolor auto-infligido”

El estado sureño ha visto un aumento del 70% en los casos diarios en los últimos siete días. Alabama también está experimentando su tasa de hospitalización más alta desde abril, según muestran los datos estatales.

Los casos diarios promedio de covid-19 en Alabama son casi el doble de lo que fueron hace una semana.

DOLOR AUTO-INFLIGIDO

“Estas personas están eligiendo un estilo de vida horrible de dolor auto-infligido”, indicó la gobernadora republicana sobre las personas que deciden no vacunarse contra Covid. “Tenemos que conseguir que la gente se ponga la inyección”.

De Repente, Líderes Republicanos Piden A Sus Seguidores Que Se Vacunen

Su trabajo es cuidarse a sí mismos y a nosotros también. No podemos hacer eso por ellos. Todo lo que podemos hacer es que todos se pongan la inyección ellos mismos. Así que animen a otros a hacer lo mismo”, agregó Ivey.

“Quiero que la gente se vacune. Esa es la cura. Eso lo impide todo”, añadió.

"¿Por qué querríamos perder el tiempo con cosas temporales?" expresó Ivey. “No necesitamos alentar a la gente a que se dedique a la mitad de la curación de esta enfermedad. Hagámoslo. Y sabemos lo que se necesita para hacerlo".