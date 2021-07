Joven mujer conducía con sus dos hijas y se estrelló por ir alcoholizada

El pasado 31 de mayo de 2021 el Departamento de policía de Brownsville acudió a un llamado aproximadamente a la 1:50 a.m. al reportar un aparatoso accidente automovilístico. Se determinó que la conductora del vehículo Miriam Garza manejaba en estado inconveniente bajo los efectos del alcohol y drogas.

Los oficiales de policía llegaron a la calle 300 del sur de Indiana, donde encontraron n accidente en el que estaba involucrado un auto que era conducido por una joven identificada como Miriam Garza de 27 años quien iba acompañada de sus dos hijas pequeñas en el asiento trasero.

El vehículo se impactó contra un poste y se hundió en una zanja en el lugar, el accidente provocó en la niña de ocho años lesiones que no pusieron en riesgo su vida, mientras que la otra pequeña de dos años no resultó herida, pero fueron transportadas al Valley Regional Medical Center, igual que la madre Miriam Garza quien también sufrió lesiones que no pusieron en peligro la vida.

Según la información recabada por la policía señalan que, las dos niñas no estaban correctamente sujetas en un asiento para niños y / o un asiento elevado como lo marca le ley.

Los detectives del Departamento de Policía de Brownsville trabajaron en el caso y pudieron obtener una orden judicial para acusar a Garza por los cargos de lesión a un niño, poner en peligro a un niño y conducir en estado de ebriedad. Garza fue detenida sin incidentes ayer jueves 22 de julio de 2021.

La fianza que se le fijo a Miriam Garza fue de $ 10,000 dólares por conducir en estado de ebriedad con un niño menor de 15 años más $ 3,000 dólares por lesiones a un niño y $ 3,000 por poner en peligro a un niño.