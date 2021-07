La Patrulla Fronteriza encuentra más de 140 niños migrantes no acompañados

(NOTICIAS YA).-Los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a una gran cantidad de niños migrantes no acompañados, en el sur de Arizona el miércoles por la mañana, cerca de San Miguel, informaron las autoridades federales.

Los agentes del sector de Tucson respondieron al ingreso ilegal de un grupo de 197 migrantes que intentaba cruzar a suelo estadounidense alrededor de las 7:15 a.m. “Los agentes determinaron que 147 eran niños migrantes no acompañados, en su mayoría de Guatemala,” de acuerdo a un reporte de la agencia.

Nearly 200 migrants surrendered to #BorderPatrol agents near San Miguel after illegally crossing the border. More than 140 were unaccompanied migrant children, primarily from Guatemala. https://t.co/tjCNapvZcE pic.twitter.com/zkL85AOIRG

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) July 22, 2021