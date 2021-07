¿Puede regularizar su estatus una persona que trajo de manera irregular un familiar a Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Damos seguimiento a los procesos migratorios pues el abogado José Pertierra responde sobre los procesos de cuando las personas son pedidas desde su país de origen.

PREGUNTA UNO

Mi nombre es Elizabeth. Soy salvadoreña. Crucé la frontera sin papeles con un sobrino mío que tenía 5 años. Lo hice pasar como si fuera hijo mío. Nos detuvieron al cruzar.

Aunque nos dieron una fecha para ir a corte, no fuimos. Estaba afligida por lo que nos pudiera pasar. Me casé en mayo con un ciudadano y quiero saber si él me puede pedir sin que yo tenga que salir del país para recibir la residencia.

RESPUESTA UNO

Ay, ay, ay, lo siento mucho Elizabeth. Pero estás frita por dos razones. Diríamos, refrita. Primero, tienes una orden de deportación en ausencia tuya (por no ir a corte), y es la peor orden de deportación que uno puede tener. Porque te obliga a pasarte cinco años castigada fuera de los Estados Unidos, antes de que puedas pedir los perdones correspondientes para poder regresar.

Segundo, el sobrinito te hundió. Una persona que ayuda a traer a alguien, que no sea su cónyuge, hijos, padre o madre, a Estados Unidos ilegalmente no califica para la residencia. No hay perdón que puedas pedir. La moraleja aquí es no ayudes a venir ilegalmente a Estados Unidos a alguien que no sea de tu familia inmediata. Te puede costar caro el favor.

PREGUNTA DOS

Me llamo Norka, tengo visa de turista. Mi hija tiene ciudadanía estadounidense. Me pide viajar a Estados Unidos para iniciar el trámite de Residencia Permanente en mi calidad de madre.

¿Es posible que en dicho trámite pueda incluir a mi otra hija que tiene discapacidad y que depende de mí? Gracias por la orientación.

RESPUESTA DOS

Muy buena su pregunta, Norka. Lastimosamente, no va a poder incluir a su otra hija en el caso. Cuando la peticionaria es una hija ciudadana, la ley no permite incluir a los otros hijos de la madre.

Tendrá usted que hacerse residente y entonces pedir a su otra hija. Si es menor de edad, se tardaría como un año el caso. Le aconsejaría que, después de recibir su residencia, le pida a Inmigración un permiso de reingreso para poder estar con la niña en su país hasta que le salgan los papeles a ella también.

Así no la dejaría solita. Otra cosa, creo que sería mejor que usted no venga primero como turista. Mejor sería que su hija la pida, estando usted allá en su país.

Es que si usted solicita la residencia estando en Estados Unidos tendría que esperar, dentro de EE.UU. casi un año para que le decidan el caso, y me parece que usted quiere estar con su hijita allá el máximo tiempo posible.