¿Puede un adulto mayor naturalizarse solicitando el examen de ciudadanía en español?

(NOTICIAS YA).- Sin duda la pandemia cambió el rumbo de las personas y de las leyes o restricciones una de ellas podrían ser las gestiones migratorias dependiendo del país, el abogado Pertierra responde a las preguntas de las personas.

PREGUNTA UNO

En estos tiempos de pandemia está todo restringido. Yo estoy fuera de Estados Unidos y quisiera que me oriente para sacar una visa de turista. No quiero quedarme sin haber conocido a los Estados Unidos. Gracias por su atención.

RESPUESTA UNO

Buenas tardes, el elemento fundamental de toda solicitud para una visa de visita a los Estados Unidos es poder convencer al cónsul que tienes un domicilio en el exterior al cual piensas regresar.

Es decir, que no te vas a quedar ilegalmente en Estados Unidos, si te conceden el permiso de visitar temporalmente. Por eso, es importante demostrar que tienes trabajo, casa, dinero, y familia en tu país. Y que esos lazos que tienden a evidenciar tu intención de regresar a tu país.

Muchos piensan erróneamente que deben someter una “invitación” de alguien que vive en Estados Unidos y quien promete pagarle el pasaje, darle casa y comida durante su visita.

Lastimosamente, ese tipo de cosa milita en contra de una visa de turista. El cónsul quiere saber si el posible turista tiene los medios para pagarse su propio pasaje y que no necesita un sostén económico de un amigo o un pariente en Estados Unidos.

Finalmente, mientras más parientes indocumentados usted tenga en EU, menos posibilidades tiene para que le otorguen una visa de turista.

PREGUNTA DOS

No diga mi nombre, por favor. Somos de Usulután, El Salvador. Mi madre tiene 82 años. En octubre, cumple 5 años de residencia. Queremos que se naturalice. Pero ella no habla inglés y no conoce la historia de EU. ¿Hay alguna vía para que la puedan naturalizar sin tanta exigencia, debido a su avanzada edad?

RESPUESTA DOS

Ah, Usulután. El granero de El Salvador. La tierra del Firpo. Mira, para poder tomar el examen de naturalización en español, su mamá necesita más de 15 años de residencia permanente en este país, además de ser mayor de 65 años.

Ella cumple con lo primero, pero no con lo segundo. Sin embargo, hay una manera de obviar la necesidad del inglés y del examen. Si ustedes logran que un médico, aprobado por Inmigración, certifique que su mamá tiene una discapacidad que la impide a que pueda cumplir con los requisitos.

El médico tendría que certificar que ella tiene una discapacidad física (por ejemplo, si ella es sorda, ciega, tiene problemas cardiacos, etc) o mental (por ejemplo, demencia, depresión severa, esquizofrenia, etc).

El médico tendría que demostrar los métodos científicos que utilizó para hacer el diagnóstico, y que su evaluación indica que la discapacidad durará por lo menos 12 meses más. Finalmente, el médico tendría que concluir que dicha discapacidad hace que tu mamá no pueda aprender inglés o historia de Estados Unidos.

No sé en qué condición está tu mamá. Debes llevarla al médico para que le haga una evaluación.