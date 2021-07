San Diego: Registran el mayor número de casos COVID-19 en un día desde febrero

(NOTICIAS YA).-La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego (HHSA, por sus siglas en inglés) anuncia un aumento significativo de 1,264 nuevos casos de COVID-19, registrándose el número más alto desde el 5 de febrero de 2021.

El aumento de casos no es un fenómeno de un solo día, sino parte de una tendencia mayor en las últimas semanas. En los 30 días entre el 21 de junio y el 20 de julio, 6,572 habitantes de San Diego dieron positivo por COVID-19. El 11% estaba completamente vacunado, mientras que el 89% no.

“Nos enfrentamos a una pandemia de no vacunados. La gran mayoría del aumento de casos proviene de quienes no están vacunados y representan casi la totalidad de las hospitalizaciones. La forma de retrasar el aumento y protegerse es confiar en su médico y vacunarse.” Dijo el supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher.

Los brotes en la comunidad, las hospitalizaciones y las admisiones en los cuidados intensivos (UCI, por sus siglas en inglés) también aumentaron dramáticamente. El condado publicará dos brotes comunitarios adicionales este viernes, lo que eleva el número total de brotes en los últimos siete días a 25. Desde el 23 de junio, solo se registraron cinco brotes comunitarios.

Un total del 98 por ciento de las hospitalizaciones en los últimos 30 días son en personas que no están vacunadas o que no han completado la serie de la vacuna de dos dosis. Las personas no vacunadas son quienes corren el mayor riesgo de ser hospitalizadas tras contagiarse de COVID-19.

“Las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades graves o la muerte por COVID-19”, dijo Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H., oficial de salud pública del condado. “Si no se ha vacunado, ahora es el momento de vacunarse. Si está atrasado con la segunda dosis, ahora es el momento de hacerlo".

"En las últimas semanas, las personas que no estaban completamente vacunadas contra COVID-19 tenían siete veces más probabilidades de contraer el virus", dijo Seema Shah, M.D., directora médica de la rama de Servicios de Inmunización y Epidemiología de la HHSA. “La variante Delta, más infecciosa, está en camino de convertirse en la cepa dominante entre los residentes del condado de San Diego y una sola dosis de la vacuna tiene solo un 30 por ciento de efectividad para proteger a las personas de enfermarse”.

Cerca de 150,000 habitantes de San Diego están vacunados solo parcialmente y deben recibir su segunda vacuna. El Condado está trabajando con los proveedores médicos para ayudarles a recordar a los pacientes y también está utilizando el Registro de Vacunas de San Diego para desarrollar recordatorios de seguimiento para aquellos que están retrasados.

Para obtener una lista de ubicaciones donde tienen disponible las tres vacunas: Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson visita www.coronavirus-sd.com/vaccine.