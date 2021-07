VIDEO: Impresionante tiroteo en Washington DC a plena luz del día

(NOTICIAS YA).- Nuevamente se generó caos en la capital de los Estados Unidos con un tiroteo a plena luz del día, autoridades revelaron un video este viernes del hecho que ocurrió este jueves.

Como de película, éstas son las imágenes del momento exacto cuando un sujeto abre fuego en las calles de la capital.

REPORTE POLICIAL OFICIAL

El Departamento de Policía Metropolitana busca la ayuda del público para identificar a dos personas y un vehículo de interés en referencia a un incidente de asalto con intención de matar con un arma, en un hecho que ocurrió en la cuadra 1700 de la calle 14, NW, el jueves 22 de julio de 2020.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA

— Jim Acosta (@Acosta) July 23, 2021