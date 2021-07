Alerta de inundaciones por lluvias en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los residentes del condado de San Diego se despertaron este lunes con lluvias y una alerta de posibles inundaciones por parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Aunque al momento no se han registrado informes de inundaciones graves; el NWS ha emitido un aviso de inundaciones repentinas hasta las 7 p.m. para las zonas desérticas y montañosas del condado de San Diego.

El lago Cuyamaca recibió 2.32 pulgadas en un período de 24 horas, mientras que la ciudad de Vista recibió 0.34 de pulgada y Oceanside 0.22 pulgadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Radar update at 510 AM: moderate to heavy rainfall continues across northern San Diego and Riverside Counties. Rainfall rates of 0.25 to 0.50 inch per hour will continue as these showers move northwest. Avoid areas of high water. Turn around don't drown! #cawx pic.twitter.com/IoZ6Z5col5

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 26, 2021