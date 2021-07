¡ALERTA ROJA! AdventHealth escala a otro nivel de emergencia ante casos de COVID-19

(NOTICIAS YA).- Luego de que el pasado jueves la cadena de hospitales AdventHealth anunciaran que se encontraban en alerta amarilla ante la cantidad de pacientes con COVID-19 en sus instalaciones, este lunes han informado que su nivel ha aumentado a ROJO, teniendo un casi 900 hospitalizados con el viru, incluyendo mujeres embarazadas.

Hasta la mañana de este lunes, los hospitales AdventHealth de Florida Central registraron 862 hospitalizados por COVID-19, entre los condados Seminole, Polk, Osceola, Volusia, Orange, Flager y Lake, un número que se acerca a la alarmante cifra de 900, reportada el pasado mes de enero de este año.

Asimismo, el Dr. Herrera indicó que el 90% de los hospitalizados no están vacunados contra el COVID-19 y al alcanzar este nuevo nivel ROJO significa que se pospondrán desde este martes las intervenciones quirúrgicas ambulatorias electivas que no sean de urgencia.

A pesar de que se encuentran con un alto número de pacientes ingresados por coronavirus, el Dr. Herrera aseguró que hay riesgo de llegar al máximo de su capacidad y, en todo caso, están preparados y cuentan con todo lo necesario para atender a los pacientes con COVID-19 o sin el virus en sus instalaciones.

El galeno indicó que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de terminar hospitalizados por el virus que quienes no lo estén y enfatizó el caso de las mujeres embarazadas o de quienes buscar quedar en estado, afirmando que deben considerar inmunizarse ante el coronavirus, dando como ejemplo a una de las pacientes actuales en AdventHealth, quien se encuentra intubada en una Unidad de Cuidados Intensivos por COVID-19.

As of this morning, AdventHealth has 862 #COVID19 inpatients across the Central Florida Division. This is near the peak of about 900 the health system saw in January. https://t.co/EdkrrQcXxv

