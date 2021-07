California exigirá prueba de vacunación contra COVID-19 para trabajadores estatales

(NOTICIAS YA).-California requerirá que los empleados estatales y todos los trabajadores de la salud muestren prueba de la vacuna COVID-19 o se hagan la prueba semanalmente, ya que los funcionarios tienen como objetivo frenar el aumento de las infecciones por coronavirus, principalmente entre los no vacunados.

La nueva regla entrará en vigor el próximo mes, anunciaron los funcionarios el lunes. Hay al menos 238.000 empleados estatales, según la oficina del controlador de California. Los funcionarios de salud no pudieron proporcionar de inmediato una estimación del tamaño de la fuerza laboral de atención médica en el estado más poblado de la nación.

Aproximadamente el 62% de todos los californianos elegibles están completamente vacunados y el estado ha luchado por lograr un progreso significativo en las últimas semanas.

75% of eligible Californians have received at least 1 dose but it’s not enough.

Starting in Aug., state employees & health care workers must show proof of vaccination or get tested regularly.

The pandemic of the unvaccinated is here & vaccines are the solution.

