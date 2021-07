Ciclistas exigen infraestructura más segura en San Diego

(NOTICIAS YA).- En la ciudad de San Diego han sido cinco los ciclistas que han perdido la vida tan solo en el último mes, 12 en lo que va del año; una trágica cifra ha llevado a que organizaciones exijan una infraestructura más segura para ciclistas y evitar que ocurran más muertes.

"Cada dia es mas inseguro, cada dia es una experiencia gravísima que tenes que salir a la calle y no sabes si vas a volver", comenta Francisco Quiroz, quien ha practicado ciclismo por más de 30 años y en los que le ha tocado experimentar de primera mano los riesgos que se corren al andar en bicicleta con un accidente vehicular ocurrido en 2014

"Una persona yendo en el celular se saltó el alto, hizo una esquina con cinco altos, me dio por el lado, me tiró cincuenta pies, me rompió el casco completo y desperté en el hospital."

Decenas de ciclistas hicieron un llamado a que la ciudad se comprometa a construir 25 millas de tramo seguro para ciclistas por año. Reclamando que se pueden prevenir muertes como la de Laura Sheen de 57 años, quien la semana pasada perdio la vida atropellada por un vehículo.

La exigencia es hacia la ciudad, pero es también responsabilidad de los automovilistas ser conscientes de los ciclistas que hay a su alrededor.

"Constantemente lo tienes en tu cabeza, que va a pasar y siempre con el temor de que te van a golpear, porque los vehículos pasan muy rápido al lado tuyo", comenta Quiroz.

En California, la ley dice que los automovilistas deben ceder un espacio de al menos 3 pies con los ciclistas en las carreteras.

"Esa distancia tiene que ser respetada al 100 por ciento y generalmente te pasan a 2 pies a 35, 40 millas. Tú solamente sientes el vientecito al lado tuyo, a esa velocidad te matan.:

En un comunidado de prensa el alcalde Todd Gloria reconocio la importancia de atender la seguridad de ciclistas y aseguró que buscarán acelerar los procesos de permisos de construcción. Sin embargo, son los automovilistas quienes tienen igual responsabilidad de conducir de manera segura para todos.