Cuarta ola de COVID-19 se debe a la "pandemia de los no vacunados" según expertos

(NOTICIAS YA).- El COVID-19 se está propagando rápidamente a lo largo de todo el estado y la nación. Los expertos médicos hablan de una "cuarta ola" de coronavirus ante la cantidad de personas que aún no se han vacunado y han sido hospitalizados.

Los hospitales de Florida reportan casos similares de pacientes no vacunados contra el COVID-19 en edades comprendidas entre los 12 y 49 años, mayormente. Los médicos, quienes exhortan a inmunizarse aseguran que lo que temían se está volviendo una realidad.

"Estamos hablando de la cuarta ola. Estamos hablando de que los casos se han duplicado y que la mayoría de las muertes es en NO VACUNADOS. Porque estamos viendo que es una pandemia en los NO VACUNADOS", afirma la Dra. Ligia Peralta, epidemióloga.

El alza también se está viendo en las hospitalizaciones en los centros médicos a nivel estatal, donde reportan que el 90% de los ingresados no se han vacunado.

"La combinación de la propagación en realidad es la falta de vacunación y personas que no siguen protegiéndose, pero más que nada es la presencia de la variante DELTA, que está causando estragos porque no hay manera de pararla por el contagio tan tremendo y la cantidad de virus que hace que una persona contagie fácilmente a otra", aseguró la Dra. Peralta.

El COVID-19 se ha incrementado velozmente, en comparación a las últimas 3 semanas solo 11 condados de Florida tenían más del 10% de positividad del virus y actualmente 53 condados superan esta cifra.

"Hablamos es de controlar el COVID-19, porque no lo podemos ahora mismo desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos inmunidad, las personas que no se han vacunado no tienen ninguna defensa contra este virus, o sea que todavía son susceptibles.