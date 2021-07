¿Dónde vacunarse contra COVID-19 en la bahía de Tampa?

(NOTICIAS YA).- Estados Unidos está experimentando un aumento de sus casos de COVID-19 y la bahía de Tampa no escapa de esta realidad. Además, con la variante Delta como amenaza, las autoridades de salud continúan haciendo un llamado a quienes no se hayan vacunado contra el coronavirus a hacerlo. Si no has podido inocularte, te explicamos a dónde puedes acudir o dónde contactar en caso de que no puedas dirigirte al centro de vacunación.

¡COVID-19 se duplica en Florida! Expertos médicos exhortan a vacunarse

Es importante recordar que las dosis contra el COVID-19 están disponibles de forma gratuita a todas las personas mayores de 18 años en el estado. Además, los menores entre 12 y 17 años podrán vacunarse únicamente con Pfizer, mientras se encuentren acompañados de uno de sus padres y debe llenar un formulario de autorización que será facilitado antes de la inoculación.

Aunque el mejor lugar para obtener información sobre los sitios de inmunización contra el coronavirus es la página web oficial gubernamental: vaccines.gov algunos condados han habilitado centros o servicios de inoculación a sus residentes.

Si usted es un residente del condado Hillsborough y no tiene la posibilidad de trasladarse a un sitio de inmunización o prefiere vacunarse en casa, puede comunicarse con la División de Manejo de Emergencias de Florida para que pueda obtener su dosis en su vivienda. Solo debe escribir al correo electrónico: HomeboundVaccine@em.myflorida.com

Asimismo, el condado facilita jornadas de vacunación a empresas interesadas en inocular a sus empleados en el sitio de trabajo. Si usted está interesado en este servicio puede llamar al 813-307-8000.

El Departamento de Salud de Florida en el condado Polk realiza jornadas de vacunación periódicamente y en las siguientes locaciones desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. SIN CITA:

FDOH-Polk will be providing COVID-19 vaccines today at the Lakeland Health Department from 11:00 AM to 6:00 PM. NO APPOINTMENT NECESSARY.

Location: 3241 Lakeland Hills Blvd, Lakeland, FL 33805

See the image below for our other locations during the week. #immUNITYforPOLK pic.twitter.com/cR2LggpoNU

— DOH Polk (@FLHealthPolk) July 26, 2021