En pleno partido de futbol llega un hombre y dispara contra su ex y su pareja

Oficiales de la oficina del Sheriff Ed González acudieron a un tiroteo registrado en Alameda Park, al norte de Houston donde perdieron la vida un hombre y una mujer, en pleno partido de futbol.partido

Los hechos de este homicidio ocurrieron mientras jugaban futbol en 4255 Clow Rd. E Akameda Park, el departamento de policía fue alertado por lo acontecido y al llegar encontraron a una mujer embarazada de aproximadamente 27 años herida de gravedad, y a un hombre muerto de 35 años, se trasladó de inmediato a la víctima a un hospital donde minutos después murió, el responsable huyó del lugar.

Según las investigaciones recopiladas por los oficiales de policía, testigos vieron a un hombre hispano de aproximadamente 40 años que se encontraba viendo a su hijo en el partido de futbol y se percató que estaba ahí su ex pareja, en el estacinamiento, la joven mujer no se sabe exactamente si era ex novia o ex esposa, se desconoce la relación que tenía con el hombre al que le disparó, pero todo parece indicar que era la actual pareja de la joven.

Los testigos indicaron a los oficiales que el hombre se acercó a la pareja, de inmediato sacó su arma disparó matando a tiros a las personas señaladas. Fue en pleno partido donde sucedieron las cosas, había alrededor de 100 personas como espectadoras del juego, todo esto que sucedió fue en el Centro de Entrenamiento Matías Almeyda en Houston.

Los agentes de policía informan, que después de estar ahí investigando, fueron alertados para ir a una casa ubicada en la calle 7719 de Bayou Forest Drive, donde encontraron a un hombre muerto con herida de bala, las investigaciones indican que él mismo se disparó y al parecer es el sospechoso de los asesinatos que ocurrieron en Alameda Park de haber disparado y matado a la joven embarazada y al hombre que se encontraba junto a ella.