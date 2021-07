California expande Medi-Cal para indocumentados de 50 años o más

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom firma un proyecto de ley que amplía la cobertura de Medi-Cal para los californianos indocumentados mayores de 50 años.

California amplía el acceso a la cobertura de salud de Medi-Cal a medida que el estado continúa trabajando para frenar la propagación de la variante delta de COVID-19.

El gobernador Gavin Newsom y otros líderes se reunieron el martes en una clínica del Valle Central en el condado de Fresco, para promocionar la expansión de Medi-Cal, donde Newsom firmó el Proyecto de Ley 133 de la Asamblea. El proyecto de ley amplía Medi-Cal de alcance completo a aproximadamente 235,000 californianos indocumentados de bajos ingresos de 50 años o más.

Durante la conferencia se destacó cómo los trabajadores indocumentados han sido algunas de las personas afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

CA is now the 1st state in the U.S. to expand Medi-Cal eligibility to low-income adults 50+, regardless of immigration status – a milestone toward universal health coverage.

We will ensure our communities come back from the pandemic stronger & healthier than before. #CAcomeback pic.twitter.com/8aMYRfUxL2

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 27, 2021