Debaten uso obligatorio de mascarillas en escuelas del condado Orange

(NOTICIAS YA).- A tan solo 2 semanas de que la Junta Escolar del condado Orange anunciara que las mascarillas en las escuelas públicas fuesen opcionales, la medida vuelve a entrar a debate luego de un aumento indiscriminado de contagios COVID-19 en esta jurisdicción.

¡En crisis! Se declara condado Orange por COVID-19

Este martes, cerca de las 4:45 p.m. inició sesión la discusión del Distrito Escolar del condado Orange sobre requerir el uso obligatorio de mascarillas dentro sus instituciones educativas tras registrarse casi un 14% en la tasa de positividad del coronavirus en la entidad.

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, este próximo 10 de agosto, funcionarios deben cerciorarse de ofrecer un ambiente seguro tanto a estudiantes como a empleados en cuanto a la propagación del COVID-19.

Este lunes, el Alcalde Jerry Demings aseguró que como abuelo de 4 niños que asisten a las escuelas del condado a su mando, está preocupado y se podría reconsiderar el mandato de mascarillas. Sin embargo, la decisión debe ser tomada por la Junta Escolar de este condado.

En caso de retomar el uso de cubrebocas, la medida podría ser reevaluada dentro del año escolar, según los números de coronavirus en el condado Orange.

Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis ha expresado abiertamente su oposición en que los estudiantes sean obligados a usar mascarillas en sus escuelas, aún cuando los CDC han recomendado cubrirse el rostro a maestros, empleados, alumnos y visitantes de escuelas así estén vacunados o no.

As of July 22:

✅ 61.59% of Orange County residents 12+ have received at least one dose of the vaccine

✅ Orange County’s 14-day rolling positivity rate: 13.96%

