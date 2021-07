'Dreamer' guatemalteco cumplirá sueño de participar en Juegos Olímpicos

(NOTICIAS YA).- Cuando Luis Grijalva cruzó la meta en los campeonatos de atletismo de la NCAA el mes pasado, supo que podía alcanzar su sueño olímpico.

Sin embargo, antes las autoridades de inmigración tendrían que aceptar que el corredor de 22 años viajara fuera de Estados Unidos y regresara al país donde nació.

Grijalva es un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), quien viajará a Japón el viernes para representar a Guatemala en la carrera de 5 mil metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Él y su abogada pasaron varias semanas solicitando a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS, en inglés) un permiso especial conocido como “libertad condicional anticipada”, que permite a los beneficiarios de DACA volver a ingresar a Estados Unidos después de viajar al extranjero.

Ellos no estaban seguros de si los funcionarios podrían otorgar el permiso a tiempo pero, después de semanas de incertidumbre, Grijalva recibió el pasado lunes la autorización para viajar.

“Es un privilegio y un honor representar a Guatemala porque ahí es donde nací, (donde tengo) generaciones de familia y ahí es donde comenzaron mis raíces”, dijo el atleta a CNN.

VIDEO: No pierdas de vista a estos atletas latinos en Tokio 2020

Grijalva tenía solo un año cuando su familia se mudó a la ciudad de Nueva York desde Guatemala. Los cinco miembros luego se reubicaron a Fairfield, California.

El mes pasado, Luis obtuvo el segundo lugar en la carrera masculina de 5 mil metros en los campeonatos atléticos de la División I de la NCAA en Eugene, Oregon. Su tiempo de 13 minutos y 13.14 segundos se convirtió en su boleto a los Juegos Olímpicos.

Grijalva no podrá representar a Estados Unidos por varias razones, incluyendo su estatus migratorio, pero Guatemala lo seleccionó para su delegación. El deportista se sintió honrado por la oportunidad, pero no sabía si habría tiempo suficiente para solicitar y recibir un permiso para viajar.

El joven contaba con apenas unos 27 días para obtener el permiso de viaje, mientras que el proceso suele tomar al menos 90 días, explicó su abogada Jessica Smith Bobadilla.

La representante dijo que pudieron preparar una solicitud muy detallada y que se pusieron en contacto con los legisladores de Arizona sobre la situación de Grijalva. El lunes, hicieron un último esfuerzo para acelerar su solicitud y fueron a las oficinas de USCIS en Phoenix.

LEE: Países latinoamericanos que han conquistado los Juegos Olímpicos

Grijalva dijo que fue “increíble” cuando los funcionarios de Inmigración confirmaron que, después de esperar varias horas en la oficina, había recibido el permiso para viajar.

“He estado aquí durante 21 años. De alguna manera me siento tan estadounidense como cualquier otra persona que nació aquí, pero el no tener ese derecho de nacimiento me quita muchas oportunidades a mí pero también a todos los demás que están en DACA”, lamentó el deportista.

A principios de este mes, el juez federal Andrew Hanen dictaminó que el programa DACA era ilegal, lo que impidió que el gobierno aprobara las nuevas solicitudes. Se les permitió permanecer a los que ya estaban en el programa, como Grijalva.

La decisión trae incertidumbre para cientos de miles de jóvenes inmigrantes y sus familias. Smith Bobadilla dijo que tuvieron suerte de que se aprobara la solicitud de Grijalva y alentó a los funcionarios a considerar cómo otros beneficiarios de DACA podrían estar perdiendo “oportunidades igualmente importantes” si no pueden navegar el proceso tan rápido como ellos lo hicieron.

LEE: Con Tokio 2020 eclipsado por la COVID-19, así se viven los Juegos Olímpicos

Mientras se prepara para viajar a Tokio, Grijalva se ha sometido a numerosas pruebas de Covid-19. También se está tomando un tiempo para reflexionar sobre la responsabilidad que tiene al representar a los beneficiarios de DACA.

“Honestamente, es un sueño perseguir una pasión que no se siente como un trabajo”, finalizó Grijalva.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: