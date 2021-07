Esto es lo que debes saber sobre las deportaciones expeditas aprobadas hoy por la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).- La administración Biden informó este martes que deportará de manera expedita a familias e individuos inmigrantes que intentan ingresar irregularmente al país, si no cuentan con una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Jen Psaki de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca dijo que "el procesamiento de migrantes para la expulsión acelerada es un medio legal empleado tradicionalmente para asegurar nuestra frontera y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de tener un sistema de inmigración seguro y ordenado".

La Casa Blanca aseguró que personas con casos creíbles tendrán la oportunidad de solicitar asilo y defender su caso ante un juez.

José Campos quien es abogado de inmigración afirmó que: "lo que están diciendo es que si tu no cuentas con caso para pelear, entonces te van a deportar express, inmediatamente".

Los procedimientos acelerados de expulsión son tramitados por oficiales de inmigración, no ante un juez. El abogado de inmigración José Campos dice que esto obliga a que personas sean claras al momento de su entrevista inicial.

Campos agregó que "la gente que está pidiendo asilo, que está huyendo de la violencia, si tiene un caso, un caso legal. Pero si simplemente quieres trabajar o vivir en otro lugar, lamentablemente no podemos hacer que se queden en Estados Unidos".

Por medio de un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional indicó "Intentar cruzar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos. Estos actos son peligrosos y pueden acarrear consecuencias migratorias a largo plazo para las personas"

Viviana Arciniega de New Mexico Café opinó que "Es devastador que ahorita quieren deportar a tantas personas y hace días estaban llamándonos trabajadores esenciales. Qué contradictorio".

En Washington DC, organizaciones activistas y grupos de fe no han bajado la guardia sobre un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.

Hoy realizaron una vigilia frente al capitolio para aumentar la presión.

Silvia Romano, quien es Trabajadora esencial indocumentada de Faith in Action dijo que: "se hicieron promesas, fuimos clasificados como trabajadores esenciales. Es importante pero no nos garantiza que nuestra gente no vaya a ser deportada".