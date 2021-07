San Diego seguirá la recomendación de los CDC en el uso de máscaras en interiores

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios del condado de San Diego anunciaron el martes que el condado seguirá las últimas pautas de los CDC al recomendar el uso universal de máscaras en interiores tanto para personas vacunadas como no vacunadas contra el COVID-19.

Después de semanas de insistir en que las personas completamente vacunadas podrían quitarse las máscaras en la mayoría de las situaciones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron el uso de mascarillas en interiores para todos, independientemente del estado de vacunación, en áreas que experimentan niveles "altos" o "sustanciales" de la transmisión del COVID-19.

County of San Diego Statement on CDC Mask Recommendation: The rate of COVID-19 cases in San Diego County is rated “high” by the Centers for Disease Control and Prevention (see link below). New research reveals the Delta variant is much more transmissible and expected to (1 of 3)

