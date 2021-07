SE BUSCA por agredir sexualmente a mujer en Tampa, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado Hillsborough buscan a un hombre que presuntamente agredió sexualmente a una víctima la madrugada de este domingo y publicaron un boceto del sospechoso, exhortando a la comunidad a colaborar con su identificación.

Según información oficial, la víctima caminaba desde el Aqua Lounge a las 4:30 a.m. del domingo 25 de julio cuando fue interceptada por un sospechoso en la cuadra 4000 W Humphrey Street de Tampa. El hombre, se acercó a la mujer, la golpeó en la cara e intentó estrangularla, mientras la víctima luchaba contra su agresor, quien abusó sexualmente de ella.

A través de un boceto, se describe al sospechoso como un hombre hispano de piel negra, con aproximadamente 30 a 40 años y de cabello corto. El sujeto podría medir unos 5 pies y 8 pulgadas de alto y puede pesar unas 150 libras. Estaba vestido con una camisa negra sin mangas y pantalones cortos azules al momento de la agresión.

"Quiero felicitar a esta víctima por la fuerza que mostró cuando se presentó para informar lo que le sucedió. Debemos hacer todo lo posible como comunidad para sacar a este peligroso individuo de nuestras calles, por lo que estamos solicitando la ayuda del público para identificarlo. Por favor, comparta este boceto compuesto con sus vecinos. Es imperativo que encontremos a este sospechoso antes de que victimice a nadie más", expresó el Alguacil Chad Chronister.

