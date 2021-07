2 de cada 3 consulados de EE.UU. están cerrados; los demás atrasados

(NOTICIAS YA).- Hasta mediados de julio, dos tercios de los consulados de Estados Unidos permanecían total o parcialmente cerrados.

De acuerdo con el blog “Cato at Liberty” del Cato Institute, alrededor del 44 por ciento están completamente cerrados a citas para visas de no inmigrantes que no son de emergencia, mientras que los que sí están abiertos reportan tiempos de espera hasta de seis meses a un año.

“El Departamento de Estado sigue siendo una barrera importante para la reapertura de los Estados Unidos a la inmigración y los viajes legales”, escribe David J. Bier en la entrada de blog.

LEE: ¿Viajarás pronto? Hay demoras para renovar pasaporte estadounidense

El texto destaca que todos los funcionarios consulares han tenido la oportunidad de recibir las vacunas COVID-19 desde mayo, mientras que todos los viajeros a Estados Unidos deben mostrar pruebas negativas de COVID-19 para el traslado.

“No obstante, el Departamento de Estado mantiene las puertas cerradas a las citas y se ha negado a renunciar a las entrevistas en la mayoría de los casos, o utilizar entrevistas virtuales. De hecho, un representante del Departamento afirmó que hacerlo sería ilegal, a pesar de que un estatuto autoriza directamente la exención de entrevistas en persona durante ‘circunstancias inusuales o emergentes’ como una pandemia”, añade el reporte.

LEE: ¿Tienes tarjeta REAL ID? Pronto será requisito para viajar en avión

Este establece que, de los 237 puestos emisores, solo 81 estaban programando todas las citas para visas de turista, estudiante y todas las demás de no inmigrante –es decir, temporales– a partir del 15 de julio. Fuera de las emergencias, no había citas disponibles para al menos una de esas categorías.

Otros 104 consulados estaban completamente cerrados a las citas para visas de no inmigrante, por lo que en julio había más consulados cerrados que abiertos. Para los que sí han abierto sus puertas, los tiempos de espera han crecido exponencialmente, indicó el autor.

LEE: Más de 80 alcaldes piden incluir reformas migratorias en presupuesto

“La administración Biden no está procesando visas de inmigrantes y no inmigrantes y, como resultado, está recortando drásticamente la inmigración legal y los viajes. Puede y debe renunciar a las entrevistas y tomar otras medidas para acelerar el procesamiento”, condenó Bier.

Cabe destacar que el Departamento de Estado informó este mes que tenía un atraso de 566 mil 384 solicitudes de visa de inmigrante; los solicitantes cumplían con los documentos pero necesitaban una cita para la visa. Solo 34 mil 408 citas habían sido programadas para ese mes.

VIDEO RELACIONADO: