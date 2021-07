Buen samaritano rescata a una persona de un incendio en Aurora

(NOTICIAS YA).- Un buen samaritano rescató a una persona de un incendio en un apartamento ubicado en Aurora el miércoles 28 de julio por la mañana.

Los bomberos se dirigieron al edificio de tres pisos, el cual se encontraba en llamas en el bloque 11900 de la N. 14th Avenue alrededor de las 10:45 a.m.

Cuando los equipos llegaron, fueron capaces de contener el incendio a tan solo una unidad. Una persona resultó herida y fue llevada al hospital.

Los investigadores revelaron que el incendio fue causado por accidente debido a a una estufa que se dejó desatendida. De acuerdo con la Asociación Nacional de Protección de Incendios , los incendios por cocinas desatendidas conforman un tercio de todos los incendios.

Final update...fire has been determined accidental, unattended cooking. Patient was rescued by a good samaritan with NLT injuries. Unintended cooking continues to be a factor in 1/3 of all home fires per NFPA. pic.twitter.com/4WLzpE8ZKC

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) July 28, 2021