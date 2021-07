Comunidad de Coronado ofrece disculpa ante incidente de tortillas en juego escolar

(NOTICIAS YA).- Luego del penoso incidente en el que lanzaron tortillas a estudiantes de Escondido tras un juego de basquetbol, ahora residentes de Coronado buscan enmendar el daño con una disculpa pública a la comunidad de Escondido.

Residentes de coronado y miembros de la organización comunitaria InclusioNado se reunieron frente al Distrito Escolar de Coronado para expresar una disculpa pública hacia la escuela Orange Glen.

Indignados y avergonzados por lo sucedido, recalcan que se tienen que reconocer los errores y avanzar a una reconciliación que inicia con una disculpa.

“Y queremos hacerles saber a los representantes escolares que si ellos no están dispuestos a decirlo en voz alta y claramente que necesitamos pedir disculpas como comunidad. Nosotros no podemos esperarnos", expresa Merely Ramírez, miembro del comité de la organización comunitaria IncursioNado.

La organización señala que a pesar de que se revocó el campeonato a la escuela de coronado tras el incidente y se despidió al entrenador del equipo; sigue sin haber una expresión de disculpa por parte de autoridades escolares.

“La verdad es que hicieron una cosa mal; pagaron el precio, están pagando el precio quitando el campeonato Y están diciendo si pedir disculpas pero quién sabe si lo vayan a cumplir quién sabe si lo vayan hacer", opina José Martínez, padre de familia de la preparatoria Orange Glen quien además comenta que las palabras deben traducirse en acciones, especialmente para que no vuelva a ocurrir una situación similar.

“Cualquier persona puede decir cosas, pueden pedir disculpas pero si no se mueven si no hacen acciones si no empiezan hacer algo de ellos como van a hacer eso.” [...]“Justo nunca va a ser porque en la forma en la que atacaron ah a tantos niños a tantos estudiantes a tantos jugadores de ahí ese día, de ahí ese día pues todos están dolidos.”