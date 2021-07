Condado Orange nuevamente en estado de emergencia por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este miércoles el Alcalde del condado Orange, Jerry Demings, firmó una orden ejecutiva donde declara estado de emergencia local en esta entidad ante el aumento desproporcionado de los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 registrados en las últimas semanas en esta entidad.

Padres se pronuncian ante uso de mascarillas en las escuelas

Estas alarmantes cifras, junto a más de 1,000 casos de coronavirus diarios han llevado a la máxima autoridad del condado a emitir un estado de emergencial local por el virus y seguir reiterando en la comunidad el uso de mascarillas en espacios interiores, tanto en personas que estén vacunadas como quienes aún no. A estos últimos sigue haciendo un llamado a inmunizarse en los diversos centros habilitados de forma gratuita.

As of July 28:

✅ 62.34% of @OrangeCoFL residents 12+ have received at least one dose of the vaccine

✅ Orange County’s 14-day rolling positivity rate: 15.58%

