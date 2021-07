Disney World exigirá usar mascarillas otra vez en espacios interiores

(NOTICIAS YA).- El gigante en entretenimiento actualizó este miércoles sus protocolos de seguridad ante el COVID-19 en sus parques temáticos, retomando desde este próximo viernes el uso de mascarillas en sus visitantes vacunados o no, en espacios interiores.

Con un condado inmerso nuevamente en coronavirus, las personas que deseen ir a Disney World deberán cubrir sus rostros a partir de los 2 años de edad en los autobuses, monorriel y Disney Skyliner, así como en el interior de sus instalaciones, desde este 30 de julio. La medida no aplica para su estancia al aire libre.

Estos nuevos lineamientos, publicados en su página web oficial, se ajustan a la realidad del COVID-19 y guías emitidas por las autoridades públicas y de salud.

La compañía reitera su compromiso con la continua limpieza y desinfección de sus áreas para evitar la propagación del coronavirus en sus instalaciones.

Disney abre campus en Orlando para traer trabajadores de California

Es importante recordar que justamente este miércoles, el Alcalde del condado Orange Jerry Demings, (donde se encuentra Walt Disney World), declaró un estado de emergencia local por COVID-19 ante el desmesurado incremento de contagios diarios y el alza en la tasa de positividad en su entidad por el virus.

Mientras tanto, Walt Disney World se prepara para su celebración de su 50 aniversario, que empieza el próximo 1 de octubre, para lo cual han renovado completamente el Castillo de Cenicienta.

The Cinderella Castle royal makeover is complete as we ramp up to Walt Disney World's 50th Anniversary celebration, beginning October 1st. ✨ #DisneyWorld50 pic.twitter.com/hTMyFd7AxG

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) July 23, 2021